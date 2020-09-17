Правоохранители уведомили о подозрении в совершении преступления народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко, который подозревается в коррупции.

Фигуранту скандала о взяточничестве народному депутату от "Слуги народа" Александру Юрченко вручили подозрение. Об этом сообщает Общественное со ссылкой на Офис генпрокурора.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов ранее писал, что Юрченко находится дома и уклоняется от вручения подозрения детективами Национального антикоррупционного бюро.

13 сентября исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ объявило о подозрении помощнику нардепа Юрченко Ивану Фищенко. По данным Лероса, Фищенко получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами. Подозрение помощнику вручили 10 сентября, подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По данным детективов, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Антикоррупционное бюро заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении и с 10 сентября просит генпрокурора Украины Ирину Венедиктову подписать проект подозрения, но та за пять дней не приняла решение.

Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1,550 млн грн. Он заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается.

Венедиктова 15 сентября в Верховной Раде говорила, что Национальное антикоррупционное бюро не передавало материалов уголовного производства. Она считает, что пока нет оснований объявлять Юрченко о подозрении.

Нардеп заявил о своем выходе из фракции "Слуги народа". Офис президента Украины ожидает, что Юрченко будет сотрудничать с НАБУ.

НАБУ в качестве доказательств опубликовало видео, в котором показало беседу фигурантов дела. В ней нардеп называет посредника Иваном. Иван называет нардепа Александром. Фигуранты обсуждали строительство завода и возможность внесения поправок к законопроекту об экологии.

17 сентября Венедиктова подписала подозрение Юрченко. В этот же день его исключили из фракции "Слуга народа".