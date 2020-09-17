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"Обязательно сядет в тюрьму". Зеленский заявил, что Юрченко задержали

Народному депутату от "Слуги народа" Александру Юрченко сегодня сообщили о подозрении во взяточничестве. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя инцидент, сказал, что рад задержанию именно представителя парламентского монобольшинства.

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Зеленский: Задержали человека, который всегда говорил, что он честный и порядочный
Зеленский: Задержали человека, который всегда говорил, что он честный и порядочный
Фото: Офіс Президента / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 17 сентября, что народного депутата от "Слуги народа", которого подозревают во взяточничестве, задержали. 

"Если человек получил взятку – должен сидеть. Мне все равно, какая это партия. Я рад, что нашли первого взяточника, хотя взяточников среди чиновников много. Мы до всех доберемся. Я рад, что задержали человека, который в партии "Слуга народа" и который был такой, знаете, всегда говорил, что он честный и порядочный. Сегодня дал подозрение генеральный прокурор, он его получил и обязательно сядет в тюрьму, потому что очищение власти мы должны все проводить и начинать с себя", – сказал он на брифинге во Львовской области, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Зеленский отметил, что люди, когда приходят ко власти, "вежливые и честные", но "крепости" им не хватает. 

Зеленский не называл имени нардепа, но сегодня о подозрении во взяточничестве сообщили депутату от монобольшинства Александру Юрченко. 

Случай с Юрченко он назвал "примером, когда крепость человека длилась в течение года". 

"Я очень рад, что это именно [нардеп] из партии "Слуга народа". Да. Потому что люди видят: нет никаких исключений. Так будет с каждым, кто берет взятки", – добавил президент. 

13 сентября исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ объявило о подозрении помощнику нардепа Юрченко Ивану Фищенко. По данным Лероса, Фищенко получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами. Подозрение помощнику вручили 10 сентября, подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По данным детективов, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Антикоррупционное бюро заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении во взяточничестве.

Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1,550 млн грн. Он заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается. 16 сентября Фищенко внес залог и уже вышел из СИЗО

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября.

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам. Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады, добавили в Офисе президента.

Нардепа исключили из фракции

Теги: тюрьма, Владимир Зеленский, взятка, подозрение, Слуга народа, Александр Юрченко
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