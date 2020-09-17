"Это первая украинская инвестиционная няня". Мемы о нардепе Юрченко, подозреваемом во взяточничестве

Юрченко просил у агента НАБУ "200 кг булочек с начинкой", но получил подозрение Фото: УНИАН

Кроме того, 17 сентября главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов выяснил, что в 2009 году Юрченко задерживали за попытку кражи четырех бутылок пива Staropramen в киевском супермаркете.

Пиво и 200 кг "плюшек" не оставили соцсети равнодушными. "ГОРДОН" приводит подборку шуток и фотожаб о депутате Юрченко.

***

Фото: Центр Протидії Корупції / Facebook

***

юрченко зараз не зрозумів, чому його всі жучать, якщо пів фракції слуг цим займаються — Соросята (@shkuratovat) September 17, 2020

***

***

***

В 2009м Юрченко поймал охранник магазина в Киеве на краже 4 бутылок пива.

И вот Юрченко нардеп и решил бабло рубануть по-крупному, но его всё рано поймали, только теперь НАБУ.

Лох это судьба)))) — kowalskydonetsk (@kowalskydonetsk) September 17, 2020

***

***