"Это первая украинская инвестиционная няня". Мемы о нардепе Юрченко, подозреваемом во взяточничестве

Кроме того, 17 сентября главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов выяснил, что в 2009 году Юрченко задерживали за попытку кражи четырех бутылок пива Staropramen в киевском супермаркете.
Пиво и 200 кг "плюшек" не оставили соцсети равнодушными. "ГОРДОН" приводит подборку шуток и фотожаб о депутате Юрченко.
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юрченко зараз не зрозумів, чому його всі жучать, якщо пів фракції слуг цим займаються— Соросята (@shkuratovat) September 17, 2020
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В 2009м Юрченко поймал охранник магазина в Киеве на краже 4 бутылок пива.— kowalskydonetsk (@kowalskydonetsk) September 17, 2020
И вот Юрченко нардеп и решил бабло рубануть по-крупному, но его всё рано поймали, только теперь НАБУ.
Лох это судьба))))
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