Нардепу Юрченко следует "по-мужски" сложить мандат – Разумков

История с подозреваемым во взяточничестве внефракционным нардепом Александром Юрченко "бросает тень" на всю украинскую власть, считает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Внефракционному народному депутату Александру Юрченко, который стал подозреваемым в деле о взяточничестве, следует отказаться от депутатского мандата. Такое мнение 17 сентября в эфире телеканала ZIK выразил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Этот позорный случай бросает тень на весь парламент, на всех народных депутатов, на всю власть, и я думаю, что человек должен был иметь стержень и сделать то, что должен... Возможно, написать заявление о сложении депутатских полномочий для того, чтобы потом никто никого не обвинял, что есть какое-то давление, что это представитель большинства... Я думаю, что это было бы по-мужски и с точки зрения политика", – сказал он.

Спикер Рады считает, что это стало бы концом политической карьеры, но "видимо, это было бы правильно".

"Я не знаю, как человеку не стыдно, потому что очень много людей, в первую очередь от партии "Слуга народа", – они пришли на надеждах избирателей, что они будут другие", – отметил Разумков.

13 сентября исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении помощнику Юрченко Ивану Фищенко. По данным Лероса, Фищенко получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами. Подозрение помощнику вручили 10 сентября, подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

По данным детективов, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Антикоррупционное бюро заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении во взяточничестве.

Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1,550 млн грн. Он заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается. 16 сентября Фищенко внес залог и уже вышел из СИЗО.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября.

Юрченко сегодня исключили из фракции "Слуги народа" и допросили в НАБУ и САП.

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам. Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады, добавили в Офисе президента.