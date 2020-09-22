Фагот о карантине: Не вижу логики в действиях нынешней власти

46-летний солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Фагот (Олег Михайлюта) возмущен тем, что во время адаптивного карантина одним артистам можно выступать, а другим – нет.

Фагот: Получается, что своим все можно, а чужим нельзя Фото: Олег Фагот Михайлюта / Facebook

46-летний солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Фагот (Олег Михайлюта) в интервью "Фактам" заявил, что не видит логики в действиях украинских властей, запрещающих выступления артистов из-за эпидемии коронавируса.

"Просто я не вижу логики в действиях нынешней власти. Когда у нас было по 300 новых случаев коронавируса в день, закрыли школы и все остальное. А теперь, когда мы имеем по 3 тыс. новых инфицированных, открыли школы, общественный транспорт, поезда, самолеты, кинотеатры, кафе и рестораны, а концерты не разрешают", – заявил он.

Музыкант подчеркнул, что запреты на проведения концертов касаются не всех музыкантов.

"Почему все лето в Одессе на Морском вокзале стоит сцена и там снимают со зрителями проекты студии "Квартал 95", проводят концерты, а другим организаторам запрещают проводить мероприятия под открытым небом? Получается, что своим все можно, а чужим нельзя. Мне кажется, это неправильно", – считает Фагот.

По состоянию на 22 сентября в Украине зафиксировали 181 237 случаев COVID-19, из которых 2884 – за последние сутки. С начала вспышки умерло 3642 больных коронавирусной инфекцией, вылечился 79 901 пациент.

26 августа на заседании Кабинета Министров Украины было принято решение о продлении так называемого адаптивного карантина в Украине до 1 ноября.

Адаптивный карантин позволяет региональным властям ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.