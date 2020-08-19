Фагот из ТНМК показал 10-летнего сына

46-летний солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Фагот (Олег Михайлюта) в сети поздравил сына Никиту с 10-летием.

46-летний солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Фагот (Олег Михайлюта) 18 августа опубликовал в Facebook серию снимков, на которых запечатлен в компании 10-летнего сына Никиты.

"Десять лет назад этот персон запрыгнул в мою жизнь и продолжает выписывать мне волшебные пендели", – подписал фотопубликацию артист.

Михайлюта родился 27 марта 1974 года в Харькове. Окончил Харьковскую государственную консерваторию по классу фагота. Он участник группы ТНМК с ноября 1996 года.

Артист не афиширует в СМИ личную жизнь, скрывая от поклонников имя матери своего ребенка.