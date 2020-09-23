Ученый назвал болезнь, после которой может появляться иммунитет к COVID-19

В районах, где распространена лихорадка денге, люди реже заражаются коронавирусной инфекцией, заявил американский эпидемиолог Мигель Николелис.

Прививка от денге может обеспечить защиту и от коронавируса, считает американский ученый Фото: ЕРА

Воздействие лихорадки денге на организм человека может обеспечить определенный уровень иммунитета против COVID-19. К такому выводу пришел профессор американского Университета Дьюка Мигель Николелис, пишет Reuters.

Эпидемиолог рассказал агентству, что пришел к открытию случайно. Его группа анализировала роль автотрасс в распространении коронавируса в Бразилии. Сопоставив на карте места с меньшей концентрацией случаев COVID-19 и регионы, где недавно были вспышки лихорадки денге, Николелис увидел совпадения.

Ученый убежден, что существует иммунологическое взаимодействие между двумя возбудителями; люди с антителами к лихорадке денге в крови могут сдавать ложноположительные тесты на антитела COVID-19, даже если никогда не были инфицированы коронавирусом.

Если гипотеза окажется верной, иммунизация эффективной и безопасной вакциной против лихорадки денге может обеспечить защиту и от коронавируса, заявил агентству Николелис.

Его исследование сейчас готовится к публикации.

Лихорадка денге – острое вирусное заболевание, распространенное преимущественно в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Его переносчиками являются комары.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.