Пандемия коронавируса. За последние сутки в мире от COVID-19 умерло более 5 тыс. человек

С начала пандемии в мире коронавирусной инфекцией заразилось более 31,483 млн человек.

За последние сутки в мире от коронавируса умерло 5033 человека, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на утро 23 сентября.

Общее количество жертв эпидемии достигло 968 726.

Заболели COVID-19 с начала пандемии 31 483 011 человек. Выздоровели – 21 624 434.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США – 6 896 218 (из них 200 786 умерли, 2 646 959 – выздоровели). На втором месте по распространению коронавирусной инфекции в мире остается Индия (5,56 млн человек заболели, в том числе почти 89 тыс. из них умерли, выздоровели почти 4,5 млн).

На третьем месте – Бразилия: 4,59 млн случаев заболевания, из которых более 138 тыс. – летальные, выздоровели более 4 млн пациентов.

Больше миллиона случаев COVID-19 зафиксировано также в России, умерло там от коронавируса 19,5 тыс. человек, выздоровело – почти 915 тыс. Страна на четвертом месте по распространению коронавируса.