В США от коронавируса умерло более 200 тыс. человек

В США с начала вспышки пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 инфицировано более 6,8 млн человек.

США – лидер по смертности от COVID-19 в мире Фото: EPA

К вечеру 22 сентября в США зафиксировали более 200 тыс. жертв коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 в США стал 200 541 человек, выздоровело 2 615 974, инфицировано – 6 884 032.

В США от COVID-19 умерло больше всего людей в мире. На втором месте в мире по уровню смертности находится Бразилия, где умерло более 137 тыс. человек, на третьем – Индия с более 88 тыс. погибших.