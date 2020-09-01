Соединенные Штаты являются мировым лидером по масштабам распространения коронавируса. По состоянию на сегодняшний день от COVID-19 там уже умерли более 183 тыс. человек.

Выздоровели от COVID-19 в США более 2 млн Фото: ЕРА

Число инфицированных коронавирусом в США достигло 6 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса.

По состоянию на 1 сентября коронавирусом в США заразились уже 6 031 286 человек, из них 183 602 умерли, 2 184 825 излечились.

Соединенные Штаты являются мировым лидером по масштабам распространения вируса. За ними идут Бразилия и Индия.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.