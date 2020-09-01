Число инфицированных коронавирусом в США достигло 6 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса.
По состоянию на 1 сентября коронавирусом в США заразились уже 6 031 286 человек, из них 183 602 умерли, 2 184 825 излечились.
Соединенные Штаты являются мировым лидером по масштабам распространения вируса. За ними идут Бразилия и Индия.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.