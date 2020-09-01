В России число случаев COVID-19 превысило 1 млн

Число случаев коронавирусной инфекции в России достигло 1 000 048. Такие данные опубликовал 1 сентября официальный интернет-ресурс для информирования населения о COVID-19.
За последние сутки инфекцию подтвердили у 4729 человек.
Скончались в России за 24 часа 123 пациента с COVID-19. Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали уже 17 299 больных.
Число активных случаев заболевания составляет на сегодня 167 044, выздоровели 815 795 человек.
Наибольшее число случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в РФ в Москве (более 263 тыс.), Московской области (68 тыс.) и Санкт-Петербурге (почти 37 тыс.).
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 1 сентября коронавирусом в мире заразилось 25,4 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 849,4 тыс. человек, выздоровело 16,7 млн.