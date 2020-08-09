В Бразилии число больных COVID-19 превысило 3 млн

За прошедшие сутки общее число случаев инфицированных коронавирусом в Бразилии возросло на 49 970 и достигло 3 012 412. Число летальных случаев превысило 100 тыс.

Бразилия находится на втором месте по распространению коронавирусной инфекции в мире Фото: ЕРА

По состоянию на сегодяшний день в Бразилии общее число случаев коронавирусной инфекции превысило 3 млн. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Так, в стране уже выявлено 3 012 412 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Число летальных случаев превысило 100 тыс. – 100 477.

За последние сутки в стране заболело 49 970 человек, умерло – 905.

Бразилия находится на втором месте по распространению коронавирусной инфекции в мире.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 9 августа коронавирусом в мире заразилось 19 637 506 человек. От COVID-19 умер 726 781 человек, выздоровело 11 939 109 человек.