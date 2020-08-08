Шмыгаль заявил, что украинские врачи научились спасать больше больных с COVID-19

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в начале эпидемии коронавирусной инфекции летальность в стране составляла 3%, а сейчас она уменьшилась до 2,5%.

Украинские медики научились справляться с коронавирусной инфекцией более эффективно. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 8 августа.

"Летальность – очень важный показатель. С начала эпидемии летальность составляла в Украине около 3%. На сегодня она меньше 2,5%. То есть врачи научились спасать больше жизней. Врачи научились не доводить большинство пациентов до тяжелых состояний. Лучше предотвратить и начать лечение интенсивное скорее и спасти человека, не доводя человека до реанимации", – сказал он.

Глава правительства Украины подчеркнул, что "врачи учатся и мир учится".

"Протоколы лечения совершенствуются. Эксперименты с лекарствами дают свои результаты. Мы до конца года все же ожидаем, что мир изобретет более эффективные лекарства или вакцину", – объяснил Шмыгаль.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 8 августа количество случаев COVID-19 в Украине достигло 79 750 (коронавирус за сутки был подтвержден у 1489 человек – это максимальный суточный прирост с начала эпидемии). Всего умерло 1879 пациентов с коронавирусом (27 – за последние сутки), выздоровело 43 655 человек (+600).

Сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что эпидемическая ситуация в стране существенно ухудшилась.