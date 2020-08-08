Поезда снова останавливаются в Луцке и Тернополе

"Укрзалізниця" с 8 августа возобновила остановку поездов дальнего следования на вокзалах Луцка и Тернополя. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Ограничения отменены для поездов:
Билеты до Луцка и Тернополя можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.
"С 10 августа будет возобновлена остановка всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь", – также сказано в сообщении.
По решению государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 31 июля из-за высокой заболеваемости COVID-19 в "красную" карантинную зону попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.
В Луцке и Тернополе выразили недовольство введенными ограничениями, заявив, что выполнят их частично.
3 августа пассажиры одного из поездов, не знавшие об отмене остановки в Тернополе, устроили бунт, вынудив машиниста совершить высадку.
С 8 августа Луцк и Тернополь исключены из "красной" зоны, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов по итогам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Подробнее с карантинными мерами в разных зонах можно ознакомиться здесь.