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Поезда снова останавливаются в Луцке и Тернополе

После исключения Луцка и Тернополя из "красной" карантинной зоны "Укрзалізниця" возобновила продажу билетов до этих городов, а поезда снова будут делать там остановку.

На вокзале Луцка поезда вновь будут делать остановку
На вокзале Луцка поезда вновь будут делать остановку
Фото: uk.wikipedia.org

"Укрзалізниця" с 8 августа возобновила остановку поездов дальнего следования на вокзалах Луцка и Тернополя. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ограничения отменены для поездов:

  • №41/42 сообщением Днепр – Трускавец;
  • №98/97 "Ковель – Киев"
  • №88/87 "Ковель – Новоалексеевка";
  • №12/11 "Одесса – Львов";
  • №81/82 "Киев – Ужгород";
  • №49/50 "Киев – Трускавец";
  • №136/135 "Черновцы – Одесса";
  • №108/107 "Одесса – Ужгород";
  • №110/109 "Львов – Херсон";
  • №86/85 "Львов – Новоалексеевка";
  • №715/716 "Киев – Львов".

Билеты до Луцка и Тернополя можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.

"С 10 августа будет возобновлена остановка всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь", – также сказано в сообщении.

По решению государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 31 июля из-за высокой заболеваемости COVID-19 в "красную" карантинную зону попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

В Луцке и Тернополе выразили недовольство введенными ограничениями, заявив, что выполнят их частично.

3 августа пассажиры одного из поездов, не знавшие об отмене остановки в Тернополе, устроили бунт, вынудив машиниста совершить высадку.

С 8 августа Луцк и Тернополь исключены из "красной" зоны, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов по итогам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Подробнее с карантинными мерами в разных зонах можно ознакомиться здесь.

Теги: Тернополь, Луцк, Укрзалізниця, карантин, поезда, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, красная зона
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