"Укрзалізниця" возобновила посадку пассажиров в городах "красной" зоны

С 22 сентября "Укрзалізниця" возобновила продажу билетов на некоторые поезда, которые находятся в "красной" зоне эпидемической опасности.

"Укрзалізниця" с 21 сентября возобновила продажу билетов на поезда дальнего следования в ряд городов и районов Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" 22 сентября возобновила посадку пассажиров на станциях Нежин и Носовка, которые находятся в "красной" зоне эпидемической опасности. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

В частности, продажа билетов будет открыта со станций:

№45/46 Ужгород – Лисичанск;

№774/773 Киев – Шостка;

№779/780 Сумы – Киев, Винница;

№786/785 Киев – Шостка.

Решение о возобновлении посадки пассажиров связано с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям от 21 сентября.

С 21 сентября "Укрзалізниця" возобновила продажу билетов на поезда дальнего следования в ряд городов и районов, которые были исключены из "красной" зоны эпидемической опасности.