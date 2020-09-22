"Укрзалізниця" возобновила посадку пассажиров в городах "красной" зоны

"Укрзалізниця" 22 сентября возобновила посадку пассажиров на станциях Нежин и Носовка, которые находятся в "красной" зоне эпидемической опасности. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".
В частности, продажа билетов будет открыта со станций:
Решение о возобновлении посадки пассажиров связано с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям от 21 сентября.
С 21 сентября "Укрзалізниця" возобновила продажу билетов на поезда дальнего следования в ряд городов и районов, которые были исключены из "красной" зоны эпидемической опасности.
16 сентября Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о правилах зонирования регионов по эпидемической ситуации, смягчив требования для отнесения региона к "красной" зоне. 18 сентября было утверждено новое карантинное зонирование.