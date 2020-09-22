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"Укрзалізниця" возобновила посадку пассажиров в городах "красной" зоны

С 22 сентября "Укрзалізниця" возобновила продажу билетов на некоторые поезда, которые находятся в "красной" зоне эпидемической опасности.

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"Укрзалізниця" с 21 сентября возобновила продажу билетов на поезда дальнего следования в ряд городов и районов
"Укрзалізниця" с 21 сентября возобновила продажу билетов на поезда дальнего следования в ряд городов и районов
Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" 22 сентября возобновила посадку пассажиров на станциях Нежин и Носовка, которые находятся в "красной" зоне эпидемической опасности. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

В частности, продажа билетов будет открыта со станций:

  • №45/46 Ужгород – Лисичанск;
  • №774/773 Киев – Шостка;
  • №779/780 Сумы – Киев, Винница;
  • №786/785 Киев – Шостка.

Решение о возобновлении посадки пассажиров связано с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям от 21 сентября.

С 21 сентября "Укрзалізниця" возобновила продажу билетов на поезда дальнего следования в ряд городов и районов, которые были исключены из "красной" зоны эпидемической опасности.

16 сентября Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о правилах зонирования регионов по эпидемической ситуации, смягчив требования для отнесения региона к "красной" зоне. 18 сентября было утверждено новое карантинное зонирование.

Теги: Укрзалізниця, карантин, поезда, билеты, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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