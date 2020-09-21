"Укрзалізниця" возобновила продажу билетов в городах, вышедших из "красной" карантинной зоны (список)

Благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в котором обновлен порядок распределения карантинных зон, "Укрзалізниця" с 21 сентября возобновила продажу билетов на поезда дальнего следования в ряд городов и районов.
Ранее продажа билетов на эти направления была приостановлена, сообщается на сайте "Укрзалізниці".
Продажа билетов будет открыта со станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда:
Все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса, поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр, уточнила пресс-служба "Укрзалізниці".
16 сентября Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о правилах зонирования регионов по эпидемической ситуации, смягчив требования для отнесения региона к "красной" зоне.
Постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, Кабмин Украины принял 16 сентября.
26 августа в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября.