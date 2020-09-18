"Укрзалізниця" планирует уменьшать тарифы на грузовые перевозки по некоторым направлениям

По словам председателя правления "Укрзалізниці" Владимира Жмака, сейчас в компании работают над подготовкой экономического обоснования новых тарифов.

Владимир Жмак: Тезис о том, что нужно везде увеличивать тарифы, ошибочный Фото: rbc.ua

В компании "Укрзалізниця" планируют снижать тарифы на грузовые перевозки по некоторым направлениям. Об этом заявил председатель правления компании Владимир Жмак во время круглого стола в Европейской бизнес-ассоциации, передает "Укринформ".

"Тезис о том, что нужно везде увеличивать тарифы, ошибочный, потому что у нас будут направления, где мы будем уменьшать тарифы", – отметил Жмак.

Он пояснил, что планирует, в частности, увеличить долю грузовых перевозок по железной дороге в порт в Одессе.

"Для этого, я предполагаю, нужно будет уменьшать тарифы, а не только их увеличивать", – добавил глава компании.

По словам Жмака, сейчас в "Укрзалізниці" работают над подготовкой экономического обоснования новых тарифов.

В мае Министерство инфраструктуры Украины обнародовало проект закона, который предусматривает создание Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Как писал портал "Центр транспортных стратегий", бизнес отнесся к проекту документа сдержанно, "в первую очередь из-за сомнительной независимости органа, а также источников его финансирования". В конце июня профильное министерство обнародовало обновленный вариант законопроекта.

В качестве альтернативы в конце июля, в Верховной Раде группа депутатов зарегистрировала законопроект о НКРТ №3927. Нардеп от "Слуги народа", член транспортного комитета парламента, глава подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко отметил в интервью ЦТС, что при его разработке старались учесть все замечания бизнеса и уже с сентября над документом начнется работа в комитете.