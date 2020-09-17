"Укрзалізниця" возобновит курсирование "Интерсити+" по маршруту Киев – Харьков

Между Киевом и Харьковом будут курсировать три скоростных поезда "Интерсити+", сообщили в "Укрзалізниці".

Между Киевом и Харьковом будут курсировать три скоростных поезда Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

С 25 сентября "Укрзалізниця" восстанавливает следование скоростного поезда "Интерсити+" №724/723 "Киев – Харьков". Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

Скоростной поезд будет отправляться в рейсы ежедневно с 25 сентября, он следует с остановками на станциях Дарница, Миргород и Полтава-Киевская. Пассажиров будут обслуживать электропоезда Hyundai. Всего между Киевом и Харьковом будут курсировать три скоростных поезда, сообщили в УЗ.

"В связи с плановыми путевыми работами с 15-го по 23 октября вместо поезда №724/723 "Киев – Харьков" будет курсировать поезд №720/719 "Киев – Харьков". Из столицы он будет отправляться 15-го, 16-го, 18-го, 22-го и 23 октября, из Харькова – 16-го, 17-го, 19-го, 23-го и 24 октября. Этот поезд будет делать остановки в Борисполе, Гребинке, Миргороде, Полтаве и на других станциях. После завершения ремонтных работ "Интерсити+" №724/723 "Киев – Харьков" восстановит следование", – уточнили в "Укрзалізниці".

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

21 мая министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что "Укрзалізниця" готова начать пассажирские перевозки с 1 июня.