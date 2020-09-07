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"Укрзалізниця" в бюджете на 2020 год заложила 7 млрд грн необоснованных расходов – нардеп Скичко

Народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко обратил внимание, что в финансовом плане "Укрзалізниці" на 2020 год на 3 мрд грн завышена стоимость закупки топлива и на 4 млрд грн – на операционные расходы. Он ожидает, что после смены главы правления ситуация в "Укрзалізниці" изменится.

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Скичко: Есть шанс, что в этом году мы увидим финансовый план УЗ на 2021 год вовремя
Скичко: Есть шанс, что в этом году мы увидим финансовый план УЗ на 2021 год вовремя
Фото: Александр Скичко / Facebook

Качество обновленного финансового плана "Укрзалізнниці" на 2020 год является крайне низким, а отдельные его положения вызывают удивление и даже раздражение, заявил нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко в блоге для агентства "Интерфакс-Украина", опубликованном 3 сентября.

Финансовый план, в частности, предусматривает увеличение административных расходов на 526,8 млн грн по сравнению с 2019 годом. Как считает нардеп, это означает, что расходы на топ-менеджмент растут вместо того, чтобы снижаться. 

"Укрзалізниця" также планирует увеличить операционные расходы, объясняя это изменением курса валюты. Согласно расчетам Скичко, эти расходы могли вырасти не более чем на 30%, однако в финансовом плане компании заложен рост на 100%.

"Никаких логических или рациональных объяснений не может быть тому факту, что расходы на содержание служебного автотранспорта в 2020 году предусмотрены в сумме 29,5 млн грн, что больше отчета за 2019 год на 8,5 млн грн (или на 40,5%). И это происходит в то же время, когда более половины вагонов УЗ находится в нерабочем состоянии. Процент исправных вагонов за последние годы ухудшился с 65% до 49%. Так может, руководству УЗ стоит чаще передвигаться на мотрисах, а не на Mercedes или Lexus?" – отметил он. 

Коррупционная составляющая есть и в плане закупки топлива, считает нардеп. Он оценивает размер переплаты в 3 млрд грн. 

"Вместе с 4 млрд грн разницы на операционных расходах у нас уже 7 млрд грн средств, которые заложены в финансовый план на нужды, очень далекие от профильной деятельности УЗ", – резюмирует Скичко.

Он надеется, что после назначения нового главы правления "Укрзалізниці" ситуация изменится.

"Есть шанс, что в этом году мы увидим финансовый план УЗ на 2021 год вовремя, а не за пять месяцев до следующего Нового года, как это произошло в 2020-м", – подытожил политик.

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

Кабинет Министров Украины утвердил финансовый план "Укрзалізниці" 27 июля. Проект документа был представлен в ноябре 2019 года. 

Теги: коррупция, Укрзалізниця, отчет, финансы, Александр Скичко, расходы
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