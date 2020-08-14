ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Без реформирования финпланы "Укрзалізниці" и дальше будут концентрированным проявлением коррупции и неэффективности – эксперт

"Укрзалізниця" пользуется положением монополиста, бесконтрольно повышая тарифы на грузовые перевозки для покрытия непроизводительных расходов, потерь от коррупции, неэффективности и управленческой беспомощности. Об этом экономист Борис Кушнирук заявил, анализируя финансовый план монополиста на 2020 год.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Финансовый план "Укрзалізниці" был утвержден 27 июля
Финансовый план "Укрзалізниці" был утвержден 27 июля
Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" нуждается в кардинальном реформировании, иначе ее финансовые планы и дальше будут концентрированным проявлением коррупции и неэффективности. Об этом экономист Борис Кушнирук написал 13 августа в блоге для сайта LIGA.net, анализируя недавно принятый Кабмином финплан "Укрзалізниці" на 2020 год.  

"Статус монополиста позволяет "УЗ" бесконтрольно повышать тарифы на грузовые перевозки для покрытия непроизводительных расходов, потерь от коррупции, неэффективности и управленческой беспомощности. Между тем, все больше грузоотправителей переориентируются на автомобильные и речные перевозки, железная дорога теряет клиентов", – отметил он. 

По словам Кушнирука, новый годовой план свидетельствует о том, что топ-менеджмент железнодорожного монополиста "не собирается менять привычный порядок вещей". 

Он обратил внимание на заложенные в финплан цены на топливо, электроэнергию, курс доллара, а также объемы ремонтов и административные расходы. 

"Если сравнивать с прошлым годом, расходы на сырье и материалы для содержания и ремонта основных средств вырастут на 83%. Это до подозрительности странно, учитывая падение цен ресурсных товаров в мире, промышленную дефляцию в Украине и запланированное снижение объемов перевозок "УЗ". В условиях снижения объемов грузовых и пассажирских перевозок "УЗ" по непонятным причинам планирует увеличить на 43% (или на 2,7 млрд. грн.) Расходы на ремонт подвижного состава. Эффективностью здесь не пахнет. Однако коррупцией (из-за закупки работ и услуг у "дружественных" структур) воняет сильно", – написал он. 

Кушнирук отметил, что админзатраты "Укрзалізниці" во время кризиса вырастут на 57%. Увеличение должностных окладов при ожидаемой инфляции в 5% заложено на уровне на 10%, что "съест" 3 млрд. грн, добавил он. 

"Судя по нынешнему финплану, "УЗ" продолжит жить по собственной парадигме – парадигме естественного монополиста", – подчеркнул он. 

Выходом из ситуации эксперт называет кардинальное реформирование "Укрзалізниці". Он предлагает операционное и финансовое разделение ее на отдельные сегменты по видам деятельности. 

"Только при таких условиях можно обеспечить производственную и финансовую эффективность в каждом сегменте. Уже не будет возможности компенсировать убытки одного сегмента за счет другого. Не будет возможности "растворять" в общем финансовом котле коррупцию и бесхозяйственность чиновников и их назначенцев в настоящем монополиста. Кардинальная реформа "УЗ" не просто назрела, она давно перезрела. Иначе и в дальнейшем каждый следующий летний финплан "УЗ" будет концентрированным проявлением неэффективности и коррупции. Но ничего не указывает, что у нынешних руководителей страны, включая руководство профильного министерства, достаточно профессионализма и политической воли для этого", – заключил эксперт. 

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

Кабинет Министров Украины утвердил финансовый план "Укрзалізниці" 27 июля. Проект документа был представлен в ноябре 2019 года. 

Теги: коррупция, Укрзалізниця, железная дорога, монополия, перевозки, реформа, Борис Кушнирук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
"Было больнее некуда". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, как рожала младшего сына
"Было больнее некуда". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, как рожала младшего сына
"Ты под чем?". Потап снял видео о продуктах питания
"Ты под чем?". Потап снял видео о продуктах питания
Ведущий Данилевич покрестил четырехмесячного сына. Фото
Ведущий Данилевич покрестил четырехмесячного сына. Фото
  "Коала". Кристина Соловий выпустила клип с элементами анимации. Видео
  "Коала". Кристина Соловий выпустила клип с элементами анимации. Видео
"Локация – огонь". Козловский процитировал в туалете Бернарда Шоу
"Локация – огонь". Козловский процитировал в туалете Бернарда Шоу
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на связь с известными мужчинами ради выгоды
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на связь с известными мужчинами ради выгоды G
"Рада, что появилась на свет". 58-летняя Свиридова поделилась новым снимком в свой день рождения
"Рада, что появилась на свет". 58-летняя Свиридова поделилась новым снимком в свой день рождения
"Фантастический снимок мастера". Шиффер показала, как позировала топлес
"Фантастический снимок мастера". Шиффер показала, как позировала топлес
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с супругом распоряжаются финансами
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с супругом распоряжаются финансами
  Rooted. Сиара в клипе засветила голый живот на позднем сроке беременности. Видео
  Rooted. Сиара в клипе засветила голый живот на позднем сроке беременности. Видео
Жена Преснякова Подольская официально подтвердила беременность. Фото
Жена Преснякова Подольская официально подтвердила беременность. Фото
Муж звезды сериала "Секс в большом городе" был замечен в одиночестве на пляже
Муж звезды сериала "Секс в большом городе" был замечен в одиночестве на пляже
"Это будет теплая встреча с душевными песнями". Tayanna выступит с камерным концертом в Киеве
"Это будет теплая встреча с душевными песнями". Tayanna выступит с камерным концертом в Киеве
  Fata Morgana. Бывшая жена экс-солиста "Грибов" Луна презентовала мини-альбом и клип
  Fata Morgana. Бывшая жена экс-солиста "Грибов" Луна презентовала мини-альбом и клип
  "Лучше, чем думала". Избранница Остапчука рассказала об отношениях с его детьми
  "Лучше, чем думала". Избранница Остапчука рассказала об отношениях с его детьми
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
  "Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
"Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
"Почему не комментирую? А что можно комментировать?" Подольская отреагировала на события в Беларуси
"Почему не комментирую? А что можно комментировать?" Подольская отреагировала на события в Беларуси
Состояние Легкоступовой ухудшилось СМИ
Состояние Легкоступовой ухудшилось – СМИ
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми
"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми
"Династия продолжается". Внучка Пугачевой презентовала трек на испанском. Аудио
"Династия продолжается". Внучка Пугачевой презентовала трек на испанском. Аудио
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS