Без реформирования финпланы "Укрзалізниці" и дальше будут концентрированным проявлением коррупции и неэффективности – эксперт

"Укрзалізниця" пользуется положением монополиста, бесконтрольно повышая тарифы на грузовые перевозки для покрытия непроизводительных расходов, потерь от коррупции, неэффективности и управленческой беспомощности. Об этом экономист Борис Кушнирук заявил, анализируя финансовый план монополиста на 2020 год.

"Укрзалізниця" нуждается в кардинальном реформировании, иначе ее финансовые планы и дальше будут концентрированным проявлением коррупции и неэффективности. Об этом экономист Борис Кушнирук написал 13 августа в блоге для сайта LIGA.net, анализируя недавно принятый Кабмином финплан "Укрзалізниці" на 2020 год.

"Статус монополиста позволяет "УЗ" бесконтрольно повышать тарифы на грузовые перевозки для покрытия непроизводительных расходов, потерь от коррупции, неэффективности и управленческой беспомощности. Между тем, все больше грузоотправителей переориентируются на автомобильные и речные перевозки, железная дорога теряет клиентов", – отметил он.

По словам Кушнирука, новый годовой план свидетельствует о том, что топ-менеджмент железнодорожного монополиста "не собирается менять привычный порядок вещей".

Он обратил внимание на заложенные в финплан цены на топливо, электроэнергию, курс доллара, а также объемы ремонтов и административные расходы.

"Если сравнивать с прошлым годом, расходы на сырье и материалы для содержания и ремонта основных средств вырастут на 83%. Это до подозрительности странно, учитывая падение цен ресурсных товаров в мире, промышленную дефляцию в Украине и запланированное снижение объемов перевозок "УЗ". В условиях снижения объемов грузовых и пассажирских перевозок "УЗ" по непонятным причинам планирует увеличить на 43% (или на 2,7 млрд. грн.) Расходы на ремонт подвижного состава. Эффективностью здесь не пахнет. Однако коррупцией (из-за закупки работ и услуг у "дружественных" структур) воняет сильно", – написал он.

Кушнирук отметил, что админзатраты "Укрзалізниці" во время кризиса вырастут на 57%. Увеличение должностных окладов при ожидаемой инфляции в 5% заложено на уровне на 10%, что "съест" 3 млрд. грн, добавил он.

"Судя по нынешнему финплану, "УЗ" продолжит жить по собственной парадигме – парадигме естественного монополиста", – подчеркнул он.

Выходом из ситуации эксперт называет кардинальное реформирование "Укрзалізниці". Он предлагает операционное и финансовое разделение ее на отдельные сегменты по видам деятельности.

"Только при таких условиях можно обеспечить производственную и финансовую эффективность в каждом сегменте. Уже не будет возможности компенсировать убытки одного сегмента за счет другого. Не будет возможности "растворять" в общем финансовом котле коррупцию и бесхозяйственность чиновников и их назначенцев в настоящем монополиста. Кардинальная реформа "УЗ" не просто назрела, она давно перезрела. Иначе и в дальнейшем каждый следующий летний финплан "УЗ" будет концентрированным проявлением неэффективности и коррупции. Но ничего не указывает, что у нынешних руководителей страны, включая руководство профильного министерства, достаточно профессионализма и политической воли для этого", – заключил эксперт.

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

Кабинет Министров Украины утвердил финансовый план "Укрзалізниці" 27 июля. Проект документа был представлен в ноябре 2019 года.