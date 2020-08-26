Новым председателем правления "Укрзалізниці" назначен Владимир Жмак

Кабинет Министров Украины утвердил бывшего первого заместителя Одесской облгосадминистрации Владимира Жмака в должности председателя правления "Укрзалізниці".

В правительстве Украины подержали назначение бывшего первого заместителя Одесской облгосадминистрации Владимира Жмака на должность председателя правления "Укрзалізниці". Решение было принято на заседании Кабмина 26 августа, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Среди кадровых вопросов сегодняшнего заседания правительства – назначение руководителя "Укрзалізниці", который был избран наблюдательным советом... В конкурсе победил Владимир Жмак. Он проходил абсолютно все собеседования, это был открытый конкурс", – уточнил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

Жмак – член наблюдательного совета аэропорта Борисполь. В 2015–2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список 10 крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

В 2017–2019 годах врио главы правления "Укрзалізниці" был Евгений Кравцов. В январе 2019-го он лишился приставки врио. 29 января 2020-го Кабмин согласовал увольнение Кравцова.