Набсовет "Укрзалізниці" поддержал кандидатуру экс-замглавы Одесской ОГА на должность главы правления компании – СМИ

По данным "24 канала", члены Наблюдательного совета "Укрзалізниці" могли согласиться поддержать кандидатуру бывшего замглавы Одесской ОГА Владимира Жмака на пост главы правления компании под давлением министра инфраструктуры Владислава Криклия.

По данным СМИ, Набсовет изменил первоначальное решение по кандидатуре главы правления "Укрзалізниці" после встречи с Криклием Фото: depositphotos.com

Члены Наблюдательного совета "Укрзалізниці" поддержали кандидатуру бывшего замглавы Одесской ОГА Владимира Жмака (2015–2016 годы) на пост главы правления компании. Об этом 17 августа сообщил "24 канал", ссылаясь на данные своих источников.

Журналисты напомнили: 11 августа сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич сообщал, что Набсовет определился с победителем конкурса на должность главы правления "Укрзалізниці".

"Насколько известно, им стал [экс-президент компании "Киевстар"] Петр Чернышов. В ближайшие дни об этом объявят широкой общественности. Однако один из кандидатов на должность, Владимир Жмак, похоже, заручился поддержкой бэк-офиса министра инфраструктуры Владислава Криклия. В частных разговорах члены наблюдательного совета жалуются на прямое давление со стороны людей министра инфраструктуры, которые хотят, чтобы "Укрзалізницю" возглавил Жмак", – заявлял Марунич, ссылаясь на данные своих источников.

Собеседники "24 канала" подтверждают, что Набсовет изначально выбрал Чернышова. Однако якобы после встречи с министром решение изменили.

По данным журналистов, члены Набсовета, вероятно, поддержали кандидатуру Жмака под давлением Криклия. Министр, пишет сайт телеканала, мог поставить Наблюдательному совету "жесткий ультиматум – кандидатура Жмака взамен на сохранение состава Наблюдательного совета".

В 2017–2019 годах врио главы правления "Укрзалізниці" был Евгений Кравцов. В январе 2019-го он лишился приставки врио. 29 января 2020-го Кабмин согласовал увольнение Кравцова.