"Укрзалізниця" создаст интерактивную карту, где поезд можно будет отслеживать в реальном времени

Глава "Укрзалізниці" Владимир Жмак на своем первом совещании обсудил возможности для компании высвободить локомотивы с одних участков, чтобы передать их для использования на другие, где есть нехватка.

"Укрзалізниця" планирует запустить интерактивную карту движения поездов, что позволит автоматизировать все процессы и отслеживать передвижение составов в реальном времени 24/7. Об этом сообщил глава компании Владимир Жмак в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в свой первый рабочий день после назначения собрал совещание, которое касалось путей оптимизации движения.

"Сейчас мы уже можем говорить о наличии решений по вопросам пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала, необходимого для обеспечения перевозок, увеличения обслуживания одним локомотивом, электрификации определенных участков с целью высвобождения тепловозов и улучшения эксплуатационной работы", – рассказал он.

По словам Жмака, в результате воплощения этих решений "Укрзалізниця" сможет высвободить локомотивы с одних участков и передать их для использования на другие, где есть нехватка.

Жмак стал главой "Укрзалізниці" 26 августа. До этого он был членом наблюдательного совета аэропорта Борисполь. В 2015–2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список 10 крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.