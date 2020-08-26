"Укрзалізниця" снова вводит "нитки графика" движения поездов, которые провалились в прошлом году – СМИ

В результате введения в прошлом году особых условий грузоперевозок по железной дороге Украина недополучила $50 млн валютной выручки и снизила поступления в бюджет от налогов, пишет Politeka.

"Укрзалізниця" собирается возобновить практику перевозок на особых условиях по так называемым "ниткам графика", что может привести к коллапсу целых отраслей экономики страны, пишет Politeka.

Авторы статьи отметили, что "Укрзалізниця" с сентября 2019 года начала перевозить грузы на особых условиях – с повышением платы на 20% с одновременным предоставлением приоритета в движении нескольким зерновым компаниям за счет всех остальных грузоотправителей. Это привело не только к дискриминации части потребителей услуг, но и к падению показателей компании, подчеркивает издание.

"Все эксплуатационные показатели УЗ ухудшились: оборот вагонов в декабре 2019-го к сентябрю 2019-го вырос на 15%, средняя скорость продвижения грузов по сети уменьшилась на 8%, что значительно снизило объем транспортировки, так, объем перевозки руды во втором полугодии 2019 года уменьшился в сравнении с первой половиной 2019-го на 9%, потери УЗ от невывоза продукции горно-металлургических комбинатов Украины составили более 153 млн грн. Также в четвертом квартале 2019 года сорвана экспортная программа ГОКов Украины, на складах которых было накоплено более 1 млн тонн продукции", – сказано в публикации.

Со ссылкой на опрошенных экспертов издание пишет, что Украина в итоге недополучила $50 млн валютной выручки и снизила поступления в бюджет от налогов.

“Нитки графика” в условиях дефицита тяги и прочих операционных проблем УЗ критично ухудшают ситуацию в сфере ж/д перевозок и являются прямой дискриминацией большинства грузоотправителей Украины", – подчеркивает издание.

Журналисты напомнили, что "Укрметаллургпром" обратился к НАБУ и Нацполиции по поводу коррупционных схем в "Укрзалізниці".