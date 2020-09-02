"Укрзалізниця" запретила остановку ряда поездов в Ивано-Франковске, Измаиле и Новоселице

Ограничения на станциях Ивано-Франковск, Измаил и Новоселица были введены в рамках усиления карантинных мероприятий, сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия трех станций, смогут получить полное возмещение стоимости билетов Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" запретила остановку ряда поездов в Ивано-Франковске, Измаиле Одесской области и Новоселице Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Данное решение было принято в рамках усиления карантинных мероприятий.

С 31 августа изъяты из продажи билеты на следующие поезда:

№136/135 сообщением Черновцы – Одесса;

№8/7 Черновцы – Киев;

№702/701 Львов – Черновцы;

№749/750 Киев – Ивано-Франковск;

№15/16 Харьков – Рахов;

№43/44 Ивано-Франковск – Киев;

№217/218 Киев – Рахов;

№1/2 Ивано-Франковск – Константиновка;

№118/117 Черновцы – Киев;

№145/146 Киев – Измаил;

№231/232 Геническ – Ивано-Франковск.

Отмечается, что пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия трех станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить полное возмещение их стоимости.

Железнодорожное сообщение в Украине остановили 12 марта из-за вспышки коронавируса и последующего введения карантина. С 11 мая в Украине началось смягчение карантинных мер.

Железнодорожные перевозки и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки возобновились с 1 июня. Тогда же "Укрзалізниця" разрешила продажу 50% мест на скоростные поезда "Интерсити" из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог.

16 июля "Укрзалізниця" запустила полноценную продажу билетов на поезда дальнего следования из Киева и обратно.