"Укрзалізниця" запретила остановку ряда поездов в Ивано-Франковске, Измаиле и Новоселице

"Укрзалізниця" запретила остановку ряда поездов в Ивано-Франковске, Измаиле Одесской области и Новоселице Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Данное решение было принято в рамках усиления карантинных мероприятий.
С 31 августа изъяты из продажи билеты на следующие поезда:
Отмечается, что пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия трех станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить полное возмещение их стоимости.
Железнодорожное сообщение в Украине остановили 12 марта из-за вспышки коронавируса и последующего введения карантина. С 11 мая в Украине началось смягчение карантинных мер.
Железнодорожные перевозки и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки возобновились с 1 июня. Тогда же "Укрзалізниця" разрешила продажу 50% мест на скоростные поезда "Интерсити" из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог.
16 июля "Укрзалізниця" запустила полноценную продажу билетов на поезда дальнего следования из Киева и обратно.