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С сентября в Украине начнут продавать е-билет на поезда и киевское метро

На первом этапе запуска электронный билет SmartTicket будет доступен для поездов внутреннего сообщения дальнего следования и городского е-билета в Киеве. В будущем его действие планируется расширить на все виды транспорта – поезда, автобусы, самолеты и общественный транспорт.

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Внедрением е-билета SmartTicket заинтересовались Мариуполь, Харьков и Львовская облгосадминистрация
Внедрением е-билета SmartTicket заинтересовались Мариуполь, Харьков и Львовская облгосадминистрация
Фото: depositphotos.com

В Украине с сентября можно будет приобрести единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего следования и метро в Киеве. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время тестирования SmartTicket, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

Продажа е-билета будет осуществляться на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua. 

"Стартуем этой осенью с долгожданной инициативой для многих украинцев – SmartTicket. Для начала на первом этапе этот билет будет доступен для поездов внутреннего сообщения дальнего следования и городского е-билета в Киеве. В будущем мы хотим, чтобы все виды транспорта – поезда, автобусы, самолеты и общественный транспорт были связаны единым е-билетом. Это удобство для пассажиров и значительная экономия времени. И для современного мира это уже давно обыденность. Рад, что Украина тоже присоединилась к этому процессу", – отметил министр.

Криклий отметил, что, кроме Киева, внедрением SmartTicket заинтересовались Мариуполь, Харьков и Львовская облгосадминистрация, и призвал и другие города проявлять инициативу.

Руководитель отраслевого центра цифровизации и кибербезопасности Владимир Набоков отметил, что сейчас система работает в режиме опытной эксплуатации. Для ее развития также разрабатывается подключение к системе других перевозчиков, которые готовы сотрудничать. Уже идет разработка подключения к системе перевозчиков SkyUp и Gunsel. Работают и над дополнительной функциональностью – мобильным приложением, интеллектуальным поиском и тому подобным.

В дальнейшем воспользовавшись порталом e-transport.gov.ua пассажир сможет приобрести единый билет сразу на четыре вида транспорта, или, например, метро и поезд, или на поезд и самолет. SmartTicket будет считываться с помощью QR-кода на мобильном устройстве контроллера.

О запуске единого билета на все виды транспорта в министерстве инфраструктуры сообщали еще 9 апреля.

Теги: Киев, транспорт, Министерство инфраструктуры, Владислав Криклий, проезд
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