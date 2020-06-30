Власти Киева могут отложить запуск электронного билета до 2021 года

Власти Киева заявили, что город столкнулся с проблемой, касающейся права на бесплатный проезд льготников – городской бюджет может покрывать льготный проезд только жителей столицы.

С февраля проезд в любом виде общественного транспорта столицы можно оплатить с помощью единого электронного билета Фото: Київпастранс / Kyivpastrans / Facebook

Киевская городская государственная администрация готова отложить до 1 января 2021 введения единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте. Об этом говорится на сайте КГГА.

Заместитель председателя КГГА Марина Хонда отметила, что город столкнулся с проблемой, касающейся права на бесплатный проезд льготников. Она отметила, что льготный проезд регламентируется восемью законами Украины и касается ветеранов военной службы, военнослужащих, детей войны, граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и других категорий льготников. Количество киевлян, которые имеют право на льготу, составляет около 240 тыс. человек.

Кроме того, постановлениями Кабмина 1993 и 1994 годов предоставлено право бесплатного проезда для пенсионеров, а это 480 тыс. жителей Киева.

И хотя, согласно Конституции, государство должно компенсировать проезд для льготных категорий граждан, с 2015 года эти расходы возложены на местные бюджеты, отметили в КГГА.

"Но мы считаем социальной несправедливостью для льготников из других регионов Украины, которым придется платить собственные деньги за проезд с введением единого электронного билета. Столичный бюджет этих расходов покрыть не может. Поэтому государство должно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. И в нескольких совещаниях с участием премьера, членов правительства и руководства столицы была достигнута договоренность, что правительство разработает соответствующие изменения в законодательство Украины. А столица учтет рекомендации чиновников и отсрочит введение электронного билета, пока вопрос компенсаций льготникам не будет решен", – отметила Хонда.

С начала 2019 года в рамках внедрения системы электронного билета в наземном транспорте Киева с помощью валидаторов начали фиксировать проезд льготников – владельцев "Карточки киевлянина". В феврале этого года проезд в любом виде общественного транспорта столицы уже можно было оплатить с помощью единого электронного билета (Kyiv Smart Card).

Власти столицы планировали полный переход транспорта на э-билет с 1 ноября 2019 года, однако перенесли этот срок на 1 апреля 2020 года.