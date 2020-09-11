С 14 сентября "Укрзалізниця" прекратит продажу билетов с некоторых станций

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям "Укрзалізниця" прекращает продажу билетов с отдельных железнодорожных станций. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба предприятия.
С 0.01 14 сентября закрыта продажа билетов из железнодорожных станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 на поезда:
"До урегулирования ситуации поезда будут следовать через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке", – уточнили в УЗ.
Железнодорожное сообщение в Украине остановили 12 марта из-за вспышки коронавируса и последующего введения карантина. С 11 мая в Украине началось смягчение карантинных мер.
Железнодорожные перевозки и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки возобновились с 1 июня. Тогда же "Укрзалізниця" разрешила продажу 50% мест на скоростные поезда "Интерсити" из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог.
"Укрзалізниця" 16 июля запустила полноценную продажу билетов на поезда дальнего следования из Киева и обратно.