С 14 сентября "Укрзалізниця" прекратит продажу билетов с некоторых станций

Поезда будут следовать через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке, сообщили в "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" в июле запустила полноценную продажу билетов на поезда дальнего следования Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям "Укрзалізниця" прекращает продажу билетов с отдельных железнодорожных станций. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба предприятия.

С 0.01 14 сентября закрыта продажа билетов из железнодорожных станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 на поезда:

№81/82 "Киев – Ужгород";

Ужгород"; №136/135 "Снятин – Одесса – Черновцы";

Одесса Черновцы"; №122/121 "Николаев – Ровно";

№88/87 "Ковель – Новоалексеевка;

Новоалексеевка; №108/107 "Одесса – Ужгород";

Ужгород"; №110/109 "Львов – Херсон";

Херсон"; №779/780 "Сумы – Киев – Винница";

Киев – Винница"; №786/785 "Киев – Шостка";

Шостка"; №774/773 "Киев – Шостка";

Шостка"; №45/46 "Ужгород – Лисичанск";

Лисичанск"; №98/97 "Ковель – Киев";

Киев"; №43/44 "Галич – Киев – Ивано-Франковск";

Киев Ивано-Франковск"; №601/602 "Львов – Тячев";

Тячев"; №117/118 "Киев – Черновцы".

"До урегулирования ситуации поезда будут следовать через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке", – уточнили в УЗ.

Железнодорожное сообщение в Украине остановили 12 марта из-за вспышки коронавируса и последующего введения карантина. С 11 мая в Украине началось смягчение карантинных мер.

Железнодорожные перевозки и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки возобновились с 1 июня. Тогда же "Укрзалізниця" разрешила продажу 50% мест на скоростные поезда "Интерсити" из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог.

"Укрзалізниця" 16 июля запустила полноценную продажу билетов на поезда дальнего следования из Киева и обратно.