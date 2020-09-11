В Винницкой области двое мужчин со стрельбой остановили грузовой поезд ради видео для Instagram – "Укрзалізниця"

В Винницкой области злоумышленники автомобилем перегородили пути железнодорожного переезда перед тем, как там должен был проследовать грузовой поезд, сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

В Винницкой области двое мужчин в состоянии алкогольного и наркотического опьянения остановили грузовой поезд ради видео для Instagram. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

Инцидент произошел на железнодорожном переезде вблизи станции Погребище. Отмечается, что злоумышленники автомобилем перегородили пути железнодорожного переезда как раз перед тем, как там должен был проследовать грузовой поезд.

По данным "Укрзалізниці", в момент приближения поезда один из нарушителей бегал по путям, другой стрелял из пистолета в направлении кабины машиниста. Это они снимали на телефон, а видео впоследствии выложили в Instagram.

Машинист успел остановить поезд. В результате инцидента никто не пострадал.

Нарушители были задержаны, открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" провел собственное служебное расследование по данному факту. Установлено, что дежурная по переезду и локомотивная бригада своевременно не сообщили руководству железной дороги об инциденте, опасаясь огласки. За халатность и несоблюдение служебных инструкций работники "Укрзалізниці" понесли дисциплинарное наказание.