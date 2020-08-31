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В Житомирской области пытались подорвать поезд с бензином и дизтопливом – СБУ

В Житомирской области на перегоне Сокорики – Бехи во время движения поезда, транспортировавшего из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Взрыв на железной дороге расследуют как террористический акт
Взрыв на железной дороге расследуют как террористический акт
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути, по которому двигался грузовой поезд сообщением Барбары – Коростень. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба СБУ.

"На перегоне Сокорики – Бехи во время движения поезда, который транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв, в результате которого были деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. Жертв нет", – отмечено в сообщении.

Обстоятельства происшествия расследуются по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

СБУ просит возможных свидетелей сообщить на условиях конфиденциальности любую важную для следствия информацию по телефонам: (0412) 47-21-52 и (096) 563-02-07.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube

Теги: СБУ, Украина, теракт, Беларусь, взрыв, бензин, Житомирская область, дизельное топливо, поезд
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