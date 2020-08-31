СБУ задержала преступников, которые терроризировали предпринимателей, угрожая убийствами их детей

Задержанным в Харькове злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступления по статье о вымогательстве, сообщает пресс-служба СБУ.

В Харькове Служба безопасности Украины задержала преступную группу, участники которой требовали деньги у предпринимателей и состоятельных граждан, угрожая убийствами их детей. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входило пятеро местных жителей, некоторые из которых уже привлекались к уголовной ответственности и отбывали наказание за насильственные и имущественные преступления.

В одном из задокументированных эпизодов участники группировки требовали $35 тыс. от харьковчанина, который занимается профессиональной медицинской практикой в сфере пластической хирургии, угрожая в случае неуплаты денег убить его малолетнего ребенка.

По данным СБУ, информацию о материальном состоянии врача, составе его семьи и адресе проживания вымогатели узнали от знакомого пострадавшего, который также планировал нажиться на этом преступлении. Сначала злоумышленники требовали от врача $100 тыс., но впоследствии согласились на меньшую сумму.

Сотрудники СБУ совместно с полицией и прокуратурой задержали в Харькове четырех членов группы во время получения оговоренной суммы. В ходе обысков по местам их проживания правоохранители изъяли мобильные телефоны, с которых они угрожали предпринимателям.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении пятому фигуранту уголовного производства и избрании в отношении всех участников преступной группы мер в виде содержания под стражей без права внесения залога.

СБУ также проверяет причастность участников преступной группы к совершению других насильственных преступлений на территории Харьковской области.