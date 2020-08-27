СБУ обнаружила в Донецкой области схрон с оружием добровольческого батальона

По оперативной информации, схрон с оружием в Донецкой области был оборудован в 2014–2015 годах, сообщила пресс-служба СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области схрон с большим количеством оружия и боеприпасов. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, арсенал был спрятан в заброшенном здании старой фермы в одном из поселков Волновахского района. Оперативники изъяли из тайника 20 кг пластида, 10 противотанковых мин ПТМ-62, четыре противопехотные выпрыгивающие осколочные мины ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 и РПГ-6. В тайнике правоохранители также обнаружили два противотанковых гранатомета РПГ-26, два выстрела к гранатомету СПГ-9, автомат Калашникова, танковый пулемет Калашникова, почти 23 тыс. патронов различного калибра и 10 метров бикфордова шнура.

По оперативной информации, схрон был оборудован в 2014–2015 годах бойцами добровольческого батальона, который вышел из района операции Объединенных сил.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, которые обустроили найденный схрон.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.