СБУ нашла в Луганской области схрон боеприпасов, оснащенный боевиками в 2014 году

Обнаруженный арсенал оружия находился в лесу в окрестностях Северодонецка, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, в тайнике, в частности, были две противотанковые мины ТМ-62 и 18 артиллерийских снарядов Фото: ssu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины нашла в Луганской области схрон боеприпасов, оснащенный боевиками в 2014 году. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба СБУ.

Обнаруженный арсенал оружия находился в лесу в окрестностях Северодонецка.

По данным СБУ, в тайнике были две противотанковые мины ТМ-62, 18 артиллерийских снарядов, пять патронов для противотанковых гранатометов различных модификаций, три гранаты Ф-1 и более 500 патронов разного калибра.

По оперативным данным, схрон в 2014 году устроил один из боевиков, которого СБУ разыскивает за совершение преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.