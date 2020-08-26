Десятки гранат и тысячи патронов: украинские пограничники обнаружили схрон боеприпасов

Сотрудники Госпогранслужбы Украины во время отработки оперативной информации нашли в одном из пустых домов в поселке Новотроицкое Донецкой области схрон боеприпасов.

В Донецкой области пограничники ликвидировали схрон боеприпасов – кому они принадлежат, устанавливает следствие

Фото: dpsu.gov.ua

25 августа подразделения Донецкого пограничного отряда ликвидировали схрон с боеприпасами, найденный в разрушенном доме на окраине поселка Новотроицкое Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Боеприпасы обнаружили в ходе отработки оперативной информации. На место происшествия вызвали пиротехников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и сотрудников полиции. Из схрона изъяли восемь реактивных гранат, 12 боевых осколочных гранат, 24 запала к гранатам различных систем, а также более 4 тыс. патронов различного калибра. Ведутся следственные действия по поиску причастных к незаконному обороту оружия. ВИДЕО Видео: Державна прикордонна служба України / YouYube