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СБУ задержала на взятке чиновника ГСЧС Украины

По данным СБУ, чиновник ГСЧС Украины требовал деньги от представителя крупного предприятия за содействие в выдаче экспертного заключения противопожарного состояния производственного объекта без фактического выезда эксперта.

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Чиновник ГСЧС был задержан в своем рабочем кабинете
Чиновник ГСЧС был задержан в своем рабочем кабинете
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала в Киеве чиновника департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновник требовал деньги от представителя крупного предприятия за содействие в выдаче экспертного заключения противопожарного состояния производственного объекта без фактического выезда эксперта. А также обещал зарегистрировать декларацию соответствия материально-технической базы предприятия требованиям пожарной безопасности.

По данным СБУ, злоумышленник привлек к сделке двух знакомых в качестве посредников. Сотрудники спецслужбы задокументировали передачу посредникам первой части взятки в размере $10 тыс. и задержали их в центре Киева после получения оставшейся суммы. Общий размер взятки должен был составить $70 тыс.

Чиновник ГСЧС был задержан непосредственно в своем рабочем кабинете. Отмечается, что у него обнаружили $1,2 тыс. из первого "транша".

В ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов правоохранители также изъяли вещи, имеющие доказательственное значение.

Сейчас планируется сообщить злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 368-4 (получение взятки) и ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, и избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: ГСЧС, взятка, чиновники, обыски, Служба безопасности Украины
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