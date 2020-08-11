В районе ООС разоблачили замкомандира военного госпиталя, организовавшего схему хищения продуктов для раненых бойцов

Задержали тыловика при продаже очередной партии украденных продуктов питания, сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили заместителя командира одного из военных мобильных госпиталей Луганской области в хищении продуктов питания, предназначенных для участников боевых действий. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной версии следствия, пользуясь служебным положением, чиновник приказал подчиненным выделять для питания раненых бойцов меньшее количество продуктов. "Избыток" продовольствия он сбывал в местные заведения розничной торговли.

Правоохранители задокументировали три факта присвоения и реализации пищевых продуктов из военного госпиталя. По оперативным данным, за время функционирования схемы правонарушитель обогатился более чем на 1 млн грн.

Задержали тыловика при продаже очередной партии украденных продуктов.

Во время обысков по месту службы злоумышленника и в ряде торговых заведений обнаружен похищенный провиант и документация, подтверждающая противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства заместителю командира госпиталя сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к незаконной схеме.