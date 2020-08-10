СБУ раскрыла хищение бюджетных средств, выделенных для отопительного сезона

Служба безопасности Украины установила, что к растрате 400 тыс. грн причастна чиновница Купянского городского совета Харьковской области.

Чиновница утвердила смету на техническое переоснащение котельной по заведомо завышенной стоимости оборудования Фото: Владислав Абдула / Facebook

В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила хищение средств местного бюджета, выделенных к отопительному сезону 2019–2020 года. Об этом сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области.

По информации СБУ, к растрате причастна руководительница одного из профильных управлений Купянского городского совета. Сделка касалась денег, которые были дополнительно выделены Харьковской облгосадминистрацией как целевая помощь. Чиновница утвердила сметную документацию на техническое переоснащение отопительной котельной города по заведомо завышенной стоимости оборудования.

Товароведческая и судебно-экономическая экспертизы показали, что в результате злоупотреблений областному бюджету был нанесен ущерб на сумму более чем 400 тыс. грн.

Чиновнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах).

Следствие устанавливает других лиц, причастных к хищению бюджетных средств.