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СБУ разоблачила масштабное присвоение бюджетных средств при строительстве амбулаторий в Харьковской области

Участники коррупционной схемы присваивали бюджетные средства путем существенного завышения стоимости и объемов выполненных работ при строительстве амбулаторий в Харьковской области, сообщает пресс-служба СБУ.

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Департамент капитального строительства Харьковской ОГА выделил более 360 млн грн для строительства 30 сельских амбулаторий
Департамент капитального строительства Харьковской ОГА выделил более 360 млн грн для строительства 30 сельских амбулаторий
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харьковской области масштабную коррупционную схему на строительстве центров первичной медико-санитарной помощи. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, к схеме были причастны должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления и аффилированных к ним 14 коммерческих структур, в том числе с признаками фиктивности.

По данным СБУ, в течение 2018–2019 годов департамент капитального строительства Харьковской ОГА выделил более 360 млн грн для строительства 30 сельских амбулаторий в разных районах области. По результатам местных тендеров эти средства были перечислены строительным фирмам и задействованным субподрядным организациям. Инициированные СБУ строительно-технические и экономические экспертизы показали, что часть из этих средств была присвоена участниками схемы путем существенного завышения стоимости и объемов выполненных работ.

Установлено, что при возведении только двух медицинских центров растрата бюджетных средств превысила 1 млн грн. Сейчас трем руководителям подрядных фирм, задействованным в коррупционной схеме, объявлено о подозрении по ч. 2, 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. На имущество одного из фигурантов наложен арест, еще один объявлен в розыск.

Сейчас проверяется причастность других должностных лиц к противоправной деятельности.

Теги: СБУ, коррупция, розыск, Харьковская область, следствие
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