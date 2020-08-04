СБУ разоблачила чиновника Министерства по делам ветеранов, вымогавшего деньги с раненого военнослужащего

Представитель Министерства по делам ветеранов за взятку обещал назначить военнослужащему группу инвалидности и одноразовую денежную компенсацию за ранение, сообщает пресс-служба СБУ.

Деньги пострадавший должен был передать через доверенное лицо чиновника Фото: ssu.gov.ua

В Луганской области Служба безопасности Украины разоблачила главного специалиста Министерства по делам ветеранов, который вымогал взятку с раненого военнослужащего. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, чиновник требовал деньги с бывшего военнослужащего ВСУ, который получил ранение во время боевых действий. За $4,5 тыс. и 250 тыс. грн фигурант обещал назначить военному группу инвалидности и одноразовую денежную компенсацию за ранение.

Деньги пострадавший должен был передать через доверенное лицо чиновника. Правоохранители задержали посредника в помещении медкомиссии при получении второй части взятки.

Сейчас решается вопрос о задержании организатора схемы.

Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Посреднику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.