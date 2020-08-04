Суд продлил арест генералу СБУ Шайтанову, подозреваемому в работе на ФСБ

Генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, подозреваемый в государственной измене, останется под стражей до 2 октября.

Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей для генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и подготовке терактов. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" 4 августа сообщили в пресс-центре СБУ.

"Шевченковский суд продлил арест Шайтанову до 2 октября", – сказал собеседник агентства.

Шайтанова задержали 14 апреля. 15 апреля Шевченковский райсуд Киева арестовал генерал-майора. 16 апреля в СБУ сообщили о задержании вероятного подельника Шайтанова, также сотрудника спецслужб.

В СБУ заявляли, что Шайтанов, которого курировал полковник ФСБ России Егоров, готовил убийство участника АТО Адама Осмаева.

Расследователи Bellingcat установили, что Егоров может быть причастен к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Германии, попытке государственного переворота в Черногории, крушению рейса MH17 на Донбассе, аннексии Крыма и войне на Донбассе.

В мае Шайтанова уволили из СБУ.