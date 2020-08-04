"Дискредитация журналистской профессии". В НСЖУ осудили спецоперацию СБУ с участием сотрудников СМИ

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал неприемлемым использование удостоверений представителей национального СМИ для прикрытия спецоперации.

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко осудил действия Службы безопасности Украины во время спецоперации по задержанию Сухроба Каримова, который захватил отделение Universal Bank в бизнес-центре Киева. Об этом 3 августа он сообщил на своей странице в Facebook.

"Единственная защита журналистов – репутация профессии. Репутация безоружного сбора информации", – заявил глава НСЖУ.

Прикрываться журналистами во время спецоперации – невероятный риск для работников СМИ в будущем, отметил он.

"То, что сегодня вместе со съемочными группами двух национальных телеканалов Zik (журналист Андрей Лащ) и "1+1" (журналист Александр Загородний) к "киевскому террористу" привели подставных журналистов из полиции диалога и СБУ, – это не спецоперация, а дискредитация журналистской профессии и риск, что при будущих инцидентах злоумышленники могут сознательно целить по работникам СМИ", – говорится в сообщении.

Томиленко назвал неприемлемым использование удостоверений представителей национального СМИ для прикрытия спецоперации.

По информации "Преступности.нет", журналисткой, которая брала интервью у Каримова, была глава полиции диалога Виктория Азарова.

3 августа около 12.20 в отделение Universal Bank, расположенное в бизнес-центре по улице Богдана Хмельницкого, зашел Сухроб Каримов с двумя сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка (эта информация не подтвердилась). Персонал и посетители были эвакуированы. Внутри помещения, кроме подозреваемого, находилась сотрудница банка.

Около 14.50 Каримова задержали сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа". Ни заложница, ни подозреваемый не пострадали. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье "теракт".

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что на родине подозреваемый состоял на учете с диагнозом "олигофрения".