В СБУ объяснили, почему во время захвата отделения банка появились фото двух разных заложниц

В Службе безопасности Украины сообщили, что во время захвата отделения Universal Bank в бизнес-центре Киева заложницей Сухроба Каримова была сперва одна женщина, затем – другая.

В Службе безопасности Украины объяснили, почему некоторые пользователи соцсетей и СМИ на фото захвата отделения Universal Bank в бизнес-центре Киева увидели двух разных заложниц. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

"Поскольку в отдельных СМИ возникает вопрос относительно того, почему сначала заложницей была одна женщина, а потом – другая, дополнительно разъясняем. Во время захвата террористом банковского учреждения его сотрудники находились на рабочих местах. В частности, сотрудница банка, к которой сначала обратился злоумышленник, – она и была зафиксирована на первых фото с места происшествия", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, злоумышленник согласился оставить в заложниках кого-либо из работников банка.

"В срочном порядке была проведена эвакуация работников банка и посетителей, а руководитель отделения Universal Bank [Наталья Чучупак] изъявила желание остаться и стала единственной заложницей террориста. Она была зафиксирована на фото, опубликованных позже", – добавили в СБУ.

Глава правления Universal Bank Ирина Староминская рассказала, что Чучупак три часа вела диалог с Каримовым. Она смогла взять у него паспорт, сделать копию и переслать коллегам. При этом параллельно закладывала окна папками, как того требовал злоумышленник, чтобы снайпер в него не попал.

"Пока террорист разговаривал с сотрудницей, она предложила ему воды и в этот промежуток времени успела поставить в известность центральный офис о происшествии, нажала тревожную кнопку, быстро вывела из отделения всех клиентов и сотрудников и договорилась с террористом, чтобы он отпустил сотрудницу (блондинку на фото в интернете), а вместо нее осталась она", – сказано в посте.

3 августа около 12.20 в отделение Universal Bank, расположенное в бизнес-центре по улице Богдана Хмельницкого, зашел Сухроб Каримов с двумя сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка (эта информация не подтвердилась). Персонал и посетители были эвакуированы. Внутри помещения, кроме подозреваемого, находилась сотрудница банка.

Около 14.50 Каримова задержали сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа". Ни заложница, ни подозреваемый не пострадали. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье "теракт".

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что на родине подозреваемый состоял на учете с диагнозом "олигофрения".