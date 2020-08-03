Глава правления Universal Bank о теракте: Руководитель отделения среагировала молниеносно

Директор отделения Universal Bank Наталья Чучупак, которое захватил гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, три часа вела с ним диалог, она сумела взять у него паспорт, сделать копию и переслать коллегам. Об этом рассказала глава правления банка Ирина Староминская.

Чучупак предложила Каримову воды, сообщила о захвате отделения в центральный офис и вывела всех клиентов из банка Фото: Iryna Starominska / Facebook

На действия Сухроба Каримова, который захватил отделение Universal Bank в Киеве, молниеносно среагировала директор отделения Наталья Чучупак, написала в Facebook глава правления Universal Bank Ирина Староминская.

"Пока террорист разговаривал с сотрудницей, она предложила ему воды и в этот промежуток времени успела поставить в известность центральный офис о происшествии, нажала тревожную кнопку, быстро вывела из отделения всех клиентов и сотрудников и договорилась с террористом, чтобы он отпустил сотрудницу (блондинку на фото в интернете), а вместо нее осталась она", – сказано в посте.

По информации Староминской, три часа Чучупак вела диалог с Каримовым. Она смогла взять у него паспорт, сделать копию и переслать коллегам. При этом параллельно закладывала окна папками, как того требовал злоумышленник, чтобы снайпер в него не попал.

3 августа около 12.20 в отделение Universal Bank, расположенное в бизнес-центре по улице Богдана Хмельницкого, зашел Каримов с двумя сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка (эта информация не подтвердилась). Персонал и посетители были эвакуированы. Внутри помещения, кроме подозреваемого, находилась сотрудница банка.

Около 14.50 Каримова задержали сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа". Ни заложница, ни подозреваемый не пострадали. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье "теракт".

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что на родине подозреваемый состоял на учете с диагнозом "олигофрения".