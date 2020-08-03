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"Я подумала, что это шутка". Глава отделения Universal Bank рассказала о требованиях террориста

Наталья Чучупак, руководительница отделения Universal Bank, которое сегодня захватил гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, заявила, что злоумышленник сначала вел себя агрессивно.

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Наталья Чучупак сказала, что подозреваемый не требовал денег
Наталья Чучупак сказала, что подозреваемый не требовал денег
Скриншот: НВ / Facebook

Сухроб Каримов, захвативший отделение Universal Bank в Киеве, требовал вызвать полицию и журналистов, других требований он не выдвигал. Об этом журналистам рассказала руководительница отделения Наталья Чучупак. Видео ее общения с представителями СМИ опубликовал в Facebook журнал НВ.

"Он зашел около 12.00, сказал, что нужно вызвать милицию, потому что у него бомба, и журналистов... Вообще я подумала, что это шутка", – сказала она.

Отвечая на вопрос, действительно ли подозреваемый требовал 40 тыс. грн, она заявила: "Нет, это неправда. Деньги ему были не нужны".

Наталья Чучупак добавила, что сначала злоумышленник вел себя агрессивно, но позже успокоился. "Мы разговаривали о погоде, о звездах, о природе, о животных", – добавила женщина.

https://www.facebook.com/novoyevremya/videos/570295033647165/

3 августа около 12.20 в отделение Universal Bank, расположенное в бизнес-центре по улице Богдана Хмельницкого, зашел Каримов с двумя сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка (эта информация не подтвердилась). Персонал и посетители были эвакуированы. Внутри помещения, кроме подозреваемого, находилась сотрудница банка.

Около 14.50 Каримова задержали сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа". Ни заложница, ни подозреваемый не пострадали. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье "теракт".

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что на родине подозреваемый состоял на учете с диагнозом "олигофрения".

Теги: Киев, МВД, СБУ, Украина, теракт, захват отделения Universal Bank в Киеве, Сухроб Каримов
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