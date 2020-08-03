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В Киеве задержали мужчину, захватившего заложницу в банке. Фоторепортаж

Сегодня 17.59
3 августа около 12.20 в отделение Universal Bank, расположенное в бизнес-центре по улице Богдана Хмельницкого в Киеве, зашел 32-летний Сухроб Каримов и сообщил, что в его сумке находится взрывчатка. Он взял в заложницы сотрудницу банка. Движение в квартале, где произошел инцидент, было перекрыто. Около 14.50 злоумышленника задержали сотрудники спецподразделения СБУ.. Ни заложница, ни подозреваемый не пострадали. Открыто уголовное производство по статье "теракт".
Теги: Киев, СБУ, банк "Аркада", захват заложников, уголовное производство, Сухроб Каримов
 

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