В Киеве задержали мужчину, захватившего заложницу в банке. Фоторепортаж
Фото: Служба безпеки України / Facebook
Фото: Служба безпеки України / Facebook
Фото: Служба безпеки України / Facebook
Фото: Служба безпеки України / Facebook
Фото: Служба безпеки України / Facebook
Фото: Служба безпеки України / Facebook
3 августа около 12.20 в отделение Universal Bank, расположенное в бизнес-центре по улице Богдана Хмельницкого в Киеве, зашел 32-летний Сухроб Каримов и сообщил, что в его сумке находится взрывчатка.
Он взял в заложницы сотрудницу банка. Движение в квартале, где произошел инцидент, было перекрыто. Около 14.50 злоумышленника задержали сотрудники спецподразделения СБУ.
. Ни заложница, ни подозреваемый не пострадали. Открыто уголовное производство
по статье "теракт".