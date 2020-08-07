В СБУ заявили, что не имеют отношения к обыскам у Корбана

6 августа бизнесмен Геннадий Корбан сообщил, что в домах его родственников и друзей проводят обыски работники Службы безопасности Украины вместе с налоговой полицией. В СБУ сказали, что в обысках участия не принимали.

Накануне Корбан сообщил об обысках в домах его родственников и друзей Фото: Gennady Korban / Facebook

Сотрудники управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области не принимали участия в обысках в домах бизнес-партнеров, друзей и родственников бизнесмена Геннадия Корбана. Об этом говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

Там подчеркнули, что обыски проводили сотрудники Государственной фискальной службы Украины.

"Отдельно отметим: Служба безопасности Украины вне политики и действует исключительно в пределах задач и полномочий, определенных действующим законодательством нашего государства", – говорится в сообщении.

Накануне Корбан сообщил об обысках в домах его родственников и друзей. Он подчеркнул, что это уже 125-й обыск за последние два месяца.

По его словам, обыски проводили потому, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нравится политическая партия "Пропозиція", которой симпатизирует бизнесмен.

Кроме того, по мнению Корбана, уголовные производства против него и мэра Днепра Бориса Филатова заказал бизнесмен Игорь Коломойский.