Корбан сообщил об обысках в домах его родственников и друзей

Украинский бизнесмен Геннадий Корбан сказал, что это уже 125-й обыск за последние два месяца. По его словам, обыски проводили потому, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нравится политическая партия "Пропозиція", которой симпатизирует бизнесмен.

Корбан сказал, что это 125-й обыск за последние два месяца Фото: Gennady Korban / Facebook

Украинский бизнесмен, глава общественного совета города Днепр Геннадий Корбан сообщил, что в Днепре работники СБУ вместе с налоговой полицией обыскивали дома у его бизнес-партнеров, друзей и родственников. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Зеленский со своим другом Бакановым и партнером Коломойским начал переходить красные линии, обозначенные им же в период президентской кампании. Год назад будущий президент пошел на выборы с четким тезисом – не вести себя, как Порошенко”, – прокомментировал он обыски.

Корбан отметил, что это 125-й обыск за последние два месяца.

"Зеленский дает понять, что ему не нравится политическая партия "Пропозиція", которой я симпатизирую, и мэр Филатов, который, по всем замерам, однозначно побеждает на ближайших мэрских выборах в Днепре. Для меня удивительно, что президент встал на такой безобразный путь достижения своих политических целей", – сообщил бизнесмен.

По мнению Корбана, уголовные производства против него и мэра Днепра Бориса Филатова заказал бизнесмен Игорь Коломойский.