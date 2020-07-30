СБУ разоблачила схему поставок в РФ украинских товаров военного назначения

По данным СБУ, представители частных компаний передавали в Россию технологии по производству украинской военной продукции.

В июле СБУ провела ряд обысков на некоторых оборонных предприятиях Украины Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила ряд должностных лиц частных компаний, которые организовали механизм незаконной поставки в Россию товаров военного и двойного назначения, производимых государственными оборонными предприятиями. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба СБУ.

В июле СБУ провела обыски на некоторых оборонных предприятиях в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях. Отмечается, что руководство государственных оборонных предприятий при проведении следственных действий способствовало в предоставлении информации по закупкам частными компаниями товаров военного и двойного назначения.

Следователи СБУ установили, что частные предприниматели закупали продукцию государственных предприятий для дальнейших незаконных поставок в Россию и другие страны. При этом в приобретении военной продукции, нарушая украинское законодательство, им могли содействовать работники оборонных предприятий.

Также задокументировано, что в Россию передавались некоторые технологии по производству украинской военной продукции.

"По данным следствия, организатор противоправной сделки – заместитель директора одного из мощных российских предприятий, которое обеспечивает продукцией военного назначения подразделения российской армии и предприятия военно-промышленного комплекса. Он имеет устойчивые связи с действующими и бывшими сотрудниками ФСБ РФ", – говорится в сообщении.

О подозрении в нарушении порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, будет сообщено организатору и трем фигурантам уголовного производства – чиновникам частных компаний-поставщиков.