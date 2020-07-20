На вооружение украинской армии поступила боевая машина "Дозор-Б" – "Укроборонпром"

Тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" была разработана специалистами Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова, изготовили ее во Львове.

Машина предназначена для использования в подразделениях сухопутных войск, военной полиции, разведывательных и тыловых подразделениях Фото: ukroboronprom.com.ua

После проведения государственных испытаний и подконтрольной эксплуатации на вооружение Вооруженных сил Украины поступила тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б", об этом 20 июля сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

"Дозор-Б" входит в линейку бронированной техники, которая была принята на вооружение ВСУ после начала войны на Востоке Украины. Первая партия "Дозоров" прошла испытания на фронте в 2016 году. После этого машину доработали и улучшили, отмечено в сообщении.

"Тактическая боевая колесная машина Дозор-Б была разработана с нуля специалистами Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова. Над ее созданием работал Восток и Запад вместе. Конструировали в Харькове, изготавливали во Львове", – сказал директор Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова Яков Мормиль.

"Дозор-Б" – полноприводная бронированная машина. Это многоцелевое транспортное средство для перевозки личного состава, вооружения и военного оборудования массой до 2 тонн, отметили в "Укроборонпроме".

По информации пресс-службы предприятия, машина предназначена для использования в подразделениях сухопутных войск, военной полиции, разведывательных и тыловых подразделениях. В зависимости от назначения предполагается различное исполнение при производстве: бронетранспортер, санитарная, командно-штабная, разведывательно-дозорная и другие специальные машины.