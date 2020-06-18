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"Укроборонпром" передал ВСУ модернизированный разведывательный беспилотник

Беспилотный летательный аппарат Spectator-M1 предназначен для разведки местности, может быть использован для мониторинга государственной границы, а также поисково-спасательных операций, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

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Беспилотник Spectator-M1 может находиться в воздухе более двух часов и охватывать зону радиусом до 30 км
Беспилотник Spectator-M1 может находиться в воздухе более двух часов и охватывать зону радиусом до 30 км
Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

Вооруженные силы Украины получили от "Укроборонпрома" модернизированный разведывательный беспилотник Spectator-M1. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба государственного концерна.

"Это первая поставка Вооруженным силам Украины беспилотного авиационного комплекса этой модификации. Spectator-M1 – наша общая разработка совместно с учеными Национального технического университета Украины "КПИ". В этой модификации усилены основные преимущества предыдущих моделей – отличная аэродинамика, малозаметность, защищенность от систем радиоэлектронной борьбы. Заканчивать работы над комплексом пришлось во время карантина, но мы, несмотря ни на что, выполнили свои обязательства перед Министерством обороны", – заявил председатель правления входящего в состав "Укроборонпрома" ОАО "Меридиан" им. Королева Вячеслав Проценко.

Отмечается, что данный беспилотник предназначен для разведки местности, может быть использован для мониторинга государственной границы, поисково-спасательных операций, мониторинга водных и лесных массивов и тому подобного.

Благодаря удачной аэродинамике один такой беспилотник может находиться в воздухе более двух часов и охватывать зону радиусом до 30 км. Повторный запуск БПЛА занимает до 10 минут и не требует специальных взлетных площадок или дополнительного аэродромного оборудования для эксплуатации.

Как уточнили в "Укроборонпроме", Spectator-M1 прошел испытания и был принят на вооружение ВСУ в июне 2019 года. Предыдущие модификации беспилотника поставляются Министерству обороны и Госпогранслужбе Украины с 2015 года.

21 мая 2020 года в "Укроборонпроме" сообщили, что собираются выпускать боевые беспилотники совместно с частными компаниями.

Теги: Украина, Укроборонпром, Вооруженные силы Украины, разведка, беспилотники
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